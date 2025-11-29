Tarbes en Décembre Village de Noël & animations TARBES Tarbes

Tarbes en Décembre Village de Noël & animations

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-04

2025-11-29

En décembre, la ville s’illumine pour offrir un décor féerique qui fera rêver petits et grands. Le centre-ville se transforme en terrain de jeu avec de nombreuses animations autour des fêtes de Noël !

Quel bonheur de retrouver le village de Noël et ses petits chalets de commerçants avec des idées cadeaux originales, des gourmandises, spécialités d’ici et d’ailleurs, les illuminations et l’incontournable patinoire !

Rejoignez-nous et régalez-vous de la joie des fêtes de fin d’année avec

> LE VILLAGE DE NOËL, ouvert tous les jours de 10h à 20h sauf les 24 et 31 décembre de 10h à 18h + les 25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h.

> LA PATINOIRE ouverte tous les jours de 10h à 20h (sauf horaires exceptionnels)

> ET BIEN D’AUTRES la parade de Noël, des photos avec le Père Noël, Les Chanteurs Pyrénéens, La Cash Machine, l’ouverture des commerces les dimanches etc.

Découvrez le programme complet sur le site internet TARBES EN DÉCEMBRE !

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Tarbes vous offre le stationnement les week-ends de décembre pour faire vos emplettes tranquillement !

Les parkings municipaux Verdun et Brauhauban ainsi que l’ensemble du stationnement de surface sont gratuits de 8h à 19h

les samedi 13 et dimanche 14 décembre

les samedi 20 et dimanche 21 décembre

les samedi 23 et dimanche 24 décembre

les samedi 30 et dimanche 31 décembre

.

English :

In December, the city lights up to create a fairytale setting for young and old alike. The city center is transformed into a playground of Christmas activities!

What a delight to find the Christmas village and its little traders’ chalets with original gift ideas, delicacies, specialities from here and abroad, illuminations and the inevitable ice rink!

Join us and enjoy the joy of the festive season with

> THE CHRISTMAS VILLAGE, open every day from 10am to 8pm except December 24 and 31, from 10am to 6pm + December 25 and January 1, from 3pm to 7pm.

> THE SKATING RINK, open every day from 10am to 8pm (except special times)

> AND MUCH MORE: the Christmas parade, photos with Santa Claus, Les Chanteurs Pyrénéens, La Cash Machine, shops open on Sundays, etc.

Discover the full program on the TARBES IN DECEMBER website!

For the festive season, the City of Tarbes is offering free parking on weekends in December, so you can shop with peace of mind!

The Verdun and Brauhauban municipal parking lots and all surface parking are free from 8am to 7pm:

saturday December 13 and Sunday December 14

saturday, December 20 and Sunday, December 21

saturday, December 23 and Sunday, December 24

saturday 30th and Sunday 31st December

German :

Im Dezember erstrahlt die Stadt im Lichterglanz und bietet eine märchenhafte Kulisse, die Groß und Klein zum Träumen bringt. Das Stadtzentrum verwandelt sich in einen Spielplatz mit zahlreichen Veranstaltungen rund um die Weihnachtsfeiertage!

Was für eine Freude, das Weihnachtsdorf und seine kleinen Händlerhütten mit originellen Geschenkideen, Leckereien, Spezialitäten von hier und anderswo, die Beleuchtung und die unumgängliche Eislaufbahn wiederzufinden!

Begleiten Sie uns und genießen Sie die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit

> DAS WEIHNACHTSDORF, täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, außer am 24. und 31. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr + am 25. Dezember und 1. Januar von 15:00 bis 19:00 Uhr.

> DIE EISBAHN täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet (außer zu Sonderöffnungszeiten)

> UND VIELE ANDERE: die Weihnachtsparade, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Les Chanteurs Pyrénéens, La Cash Machine, Öffnung der Geschäfte an Sonntagen usw.

Entdecken Sie das vollständige Programm auf der Website TARBES EN DÉCEMBRE!

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bietet Ihnen die Stadt Tarbes an den Dezemberwochenenden Parkplätze an, damit Sie in Ruhe Ihre Einkäufe erledigen können!

Die städtischen Parkhäuser Verdun und Brauhauban sowie das gesamte Oberflächenparken sind von 8:00 bis 19:00 Uhr kostenlos:

samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember

am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. Dezember

samstag, den 23. und Sonntag, den 24. Dezember

samstag, den 30. und Sonntag, den 31. Dezember

Italiano :

A dicembre, la città si illumina per creare uno scenario da favola per grandi e piccini. Il centro città si trasforma in un parco giochi di attività natalizie!

È bello tornare nel villaggio di Natale, con i suoi chalet di piccoli commercianti che offrono idee regalo originali, prelibatezze, specialità locali e internazionali, luminarie e l’immancabile pista di ghiaccio!

Unitevi a noi e godetevi la gioia delle feste con

> IL VILLAGGIO DI NATALE, aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 tranne il 24 e il 31 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 + il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.00.

> LA PISTA DI PATTINAGGIO, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 (salvo orari speciali)

> E TANTO ALTRO: la parata di Natale, le foto con Babbo Natale, Les Chanteurs Pyrénéens, La Cash Machine, i negozi aperti la domenica, ecc.

Scoprite il programma completo sul sito di TARBES IN DECEMBER!

Per le festività, il Comune di Tarbes offre parcheggi gratuiti nei fine settimana di dicembre, in modo che possiate dedicarvi allo shopping!

I parcheggi comunali Verdun e Brauhauban e tutti i parcheggi di superficie sono gratuiti dalle 8.00 alle 19.00:

sabato 13 e domenica 14 dicembre

sabato 20 e domenica 21 dicembre

sabato 23 e domenica 24 dicembre

sabato 30 e domenica 31 dicembre

Espanol :

En diciembre, la ciudad se ilumina para crear un escenario de cuento de hadas para grandes y pequeños. El centro de la ciudad se transforma en un patio de recreo de actividades navideñas

Es estupendo volver al pueblo navideño, con sus pequeños chalés de comerciantes que ofrecen ideas originales para regalar, delicias, especialidades locales e internacionales, iluminaciones y la inevitable pista de hielo

Únase a nosotros y disfrute de la alegría de las fiestas con

> EL PUEBLO DE NAVIDAD, abierto todos los días de 10:00 a 20:00, excepto los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 18:00 + los días 25 de diciembre y 1 de enero de 15:00 a 19:00.

> LA PISTA DE PATINAJE, abierta todos los días de 10:00 a 20:00 h (excepto los horarios especiales)

> Y MUCHO MÁS: el desfile de Navidad, fotos con Papá Noel, Les Chanteurs Pyrénéens, La Cash Machine, tiendas abiertas los domingos, etc.

Descubra el programa completo en la página web de TARBES EN DICIEMBRE

Con motivo de las fiestas, el ayuntamiento de Tarbes ofrece aparcamiento gratuito los fines de semana de diciembre, ¡para que pueda hacer sus compras!

Los aparcamientos municipales de Verdun y Brauhauban y todos los aparcamientos en superficie son gratuitos de 8:00 a 19:00 h:

sábado 13 y domingo 14 de diciembre

sábado 20 y domingo 21 de diciembre

sábado 23 y domingo 24 de diciembre

sábado 30 y domingo 31 de diciembre

