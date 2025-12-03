Tareek, son nouveau spectacle d’humour à L’Archipel L’Archipel Paris

Humoriste, stand-upper, Tareek a su s’imposer avec son style spontané et percutant. Ancien membre de

la troupe du Jamel Comedy Club ou encore finaliste de La France a un

incroyable talent, il a également assuré de nombreuses premières parties

de Gad Elmaleh.

Tareek revient avec un spectacle qui puise dans sa vie et ses expériences pour

faire rire sans filtre. Entre improvisations, interactions et moments

de pure vérité, Tareek transforme chaque spectacle en une soirée unique.En décembre, il s’invite pour huit représentations du 3 au 13/12/2025 à l’Archipel à Paris.

Du mercredi 03 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

mercredi

de 19h00 à 21h00

payant

23,5 euros

Public jeunes et adultes.

L’Archipel 17 bd de Strasbourg 75010 Paris

https://indiv.themisweb.fr/0378/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0378&EventId=360&request=QcE+w0WHSuDTWYsiIURnr9/SZM10cfxHO6s2hWuwkJdR5kR7+NNZga+T4GNr6OGb