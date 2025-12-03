Tareek, son nouveau spectacle d’humour à L’Archipel L’Archipel Paris
Humoriste, stand-upper, Tareek a su s’imposer avec son style spontané et percutant. Ancien membre de
la troupe du Jamel Comedy Club ou encore finaliste de La France a un
incroyable talent, il a également assuré de nombreuses premières parties
de Gad Elmaleh.
Tareek revient avec un spectacle qui puise dans sa vie et ses expériences pour
faire rire sans filtre. Entre improvisations, interactions et moments
de pure vérité, Tareek transforme chaque spectacle en une soirée unique.En décembre, il s’invite pour huit représentations du 3 au 13/12/2025 à l’Archipel à Paris.
Du mercredi 03 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi
de 20h30 à 22h30
mercredi
de 19h00 à 21h00
payant
23,5 euros
Public jeunes et adultes.
L’Archipel 17 bd de Strasbourg 75010 Paris
https://indiv.themisweb.fr/0378/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0378&EventId=360&request=QcE+w0WHSuDTWYsiIURnr9/SZM10cfxHO6s2hWuwkJdR5kR7+NNZga+T4GNr6OGb