Tarif anniversaire Velociti Tours
Tarif anniversaire Velociti Tours vendredi 1 mai 2026.
Tours
Tarif anniversaire Velociti
31 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-01
De mai à septembre 2026, un tarif spécial 20 Ans Velociti est proposé pour la location de vélos mécaniques.
De mai à septembre 2026, un tarif spécial 20 Ans Velociti est proposé pour la location de vélos mécaniques (standards et pliants) 20 € pour 5 mois de location, pour toutes et tous !
Si vous avez déjà un abonnement Velociti, vous pourrez choisir cette option sur votre espace en ligne lors du renouvellement de votre contrat, entre le 1er mai et le 30 septembre 2026.
Sinon, ce forfait sera disponible lors de la pré-inscription entre le 1er mai et le 30 septembre 2026. .
31 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 33 17 99 velorando@mobilites-touraine.fr
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English :
From May to September 2026, a special 20 Years Velociti rate will be offered for the rental of mechanical bicycles.
L’événement Tarif anniversaire Velociti Tours a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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