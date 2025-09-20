Tarif réduit pour la visite du Musée de la Coiffe, Costumes et Traditions Musee de la Coiffe, Costumes et Traditions Blesle

Musee de la Coiffe, Costumes et Traditions Le Vieil Hôpital Blesle Haute-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

1/2 tarif pour tous les visiteurs lors des Journées du patrimoine au musée de la Coiffe, Costumes et Traditions

Musee de la Coiffe, Costumes et Traditions Le Vieil Hôpital Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 27 08

English :

1/2 price for all visitors during Heritage Days at the Musée de la Coiffe, Costumes et Traditions

German :

1/2 Preis für alle Besucher am Tag des offenen Denkmals im Musée de la Coiffe, Costumes et Traditions (Museum für Kopfbedeckung, Kostüme und Traditionen)

Italiano :

1/2 prezzo per tutti i visitatori durante le Giornate del Patrimonio al Musée de la Coiffe, Costumes et Traditions

Espanol :

1/2 tarifa para todos los visitantes durante las Jornadas del Patrimonio en el Musée de la Coiffe, Costumes et Traditions

