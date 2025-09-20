Tarifs réduits pour tous à La Roseraie Roseraie Les Chemins de la Rose

Tarifs réduits pour tous à La Roseraie 20 et 21 septembre Roseraie Les Chemins de la Rose Maine-et-Loire

Tarif Adulte : 5,50 € / Tarif Enfant (7 à 15 ans) : 3,20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Les Chemins de la Rose vous ouvrent leurs portes pour profiter de la fin de saison de floraison, et profitez d’un jardin aux couleurs de l’automne.

Pour célébrer ce rendez-vous culturel, nous proposons un tarif d’entrée spécial, afin de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir l’univers enchanteur de notre roseraie située au cœur de l’Anjou. L’occasion idéale pour explorer ce lieu emblématique dédié à la reine des fleurs !

Venez découvrir notre jardin à l’anglaise, la boutique et notre espace de vente de rosier.

OUVERT de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – Clôture Billetterie 45 min avant la fermeture.

Roseraie Les Chemins de la Rose 49700 doué la fontaine 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 95 95 http://www.lescheminsdelarose.com La Roseraie Les Chemins de la Rose, à Doué la Fontaine, cité des roses, est un écrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante. Ce jardin à l’anglaise composé de 13 000 rosiers, d’allées, d’étangs, abrite une collection de roses anciennes aux roses les plus inédites.

Les Chemins de la Rose sont ouverts de Mars à Novembre aux visiteurs individuels, aux familles et aux groupes. Visitez la roseraie selon vos envies et profitez d’une balade dans un univers floral. La visite de la roseraie, site ouvert, rural et en pleine nature, sera le lieu idéal de sortie pour se ressourcer. Des parcours thématiques enrichiront vos connaissances sur la rose. La chasse au trésor avec Léon le paon, fera de votre visite avec vos enfants des moments inoubliables.

En saison, la Roseraie Les Chemins de la Rose devient le théâtre d’animations : fêtes des rosiers, conférences, apéros jardin, ateliers et animations.

Le plaisir se prolonge avec la boutique et la restauration sur la terrasse où vous découvrirez les produits et saveurs multiples autour de la rose. Venez à la rencontre de passionnés de roses. Floriane et Guillaume Dittière, rosiéristes et propriétaires du parc, auront à cœur de vous dévoiler conseils et idées pour parfaire votre jardin. Parking privé gratuit pour voitures et cars

Accès par la D960 direction Cholet

