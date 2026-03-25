TARMAC Circuit découverte Gastronomie Hirson

TARMAC Circuit découverte Gastronomie

31 Avenue François Mitterrand Hirson Aisne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

CIRCUIT DÉCOUVERTE Avec T.A.R./MAC La Grande Thiérache sans frontière !

Partez pour une journée de découverte autour de la gastronomie de part et d’autres de la fronitère !

Au programme

– Ferme de la Sauvenière Artisan du Foie Gras Visite et dégustation

– Auberge de Poteaupré (Chimay-Belgique) Déjeuner, formule plat + dessert, 1 boisson par personne.*

– Cidrerie du Clos de la Fontaine Hugo Visite et dégustation

Date Samedi 18 Avril 2026

Tarif unique 15 € (Compris visites guidées, repas formule plat, dessert, 1 boisson par personne, transport en car).

* Un bon boisson vous sera donné dans le car. Celui-ci vous permets de choisir une boisson parmi une bière 18cl (au fût) ou un soft (coca, fuzetea, fanta ou sprite, jus de fruit) ou une bouteille d’eau 50cl. ⚠️ Pour toute consommation en plus, attention, une seule addition par table.

Réservation obligatoire avant le Vendredi 04 Avril Places limitées !

CIRCUIT DÉCOUVERTE Avec T.A.R./MAC La Grande Thiérache sans frontière !

Partez pour une journée de découverte autour de la gastronomie de part et d’autres de la fronitère !

Au programme

– Ferme de la Sauvenière Artisan du Foie Gras Visite et dégustation

– Auberge de Poteaupré (Chimay-Belgique) Déjeuner, formule plat + dessert, 1 boisson par personne.*

– Cidrerie du Clos de la Fontaine Hugo Visite et dégustation

Date Samedi 18 Avril 2026

Tarif unique 15 € (Compris visites guidées, repas formule plat, dessert, 1 boisson par personne, transport en car).

* Un bon boisson vous sera donné dans le car. Celui-ci vous permets de choisir une boisson parmi une bière 18cl (au fût) ou un soft (coca, fuzetea, fanta ou sprite, jus de fruit) ou une bouteille d’eau 50cl. ⚠️ Pour toute consommation en plus, attention, une seule addition par table.

Réservation obligatoire avant le Vendredi 04 Avril Places limitées ! .

31 Avenue François Mitterrand Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 91 30 10 accueil@tourisme-thierache.fr

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English :

DISCOVERY TOUR With T.A.R./MAC La Grande Thiérache sans frontière!

Enjoy a day of gastronomic discovery on both sides of the border!

On the program:

– Ferme de la Sauvenière Artisan du Foie Gras Visit and tasting

– Auberge de Poteaupré (Chimay-Belgium) Lunch, main course + dessert, 1 drink per person*

– Cidrerie du Clos de la Fontaine Hugo Visit and tasting

Date: Saturday, April 18, 2026

Single price: 15 ? (Includes: guided tour, meal, main course, dessert, 1 drink per person, coach transport).

* A drink voucher will be given to you on the coach. This allows you to choose a drink from among: an 18cl beer (on tap) or a soft drink (Coke, fuzetea, fanta or sprite, fruit juice) or a 50cl bottle of water. ?? For all additional drinks, please note that only one bill is required per table.

Reservations required by Friday April 04 Places are limited!

L’événement TARMAC Circuit découverte Gastronomie Hirson a été mis à jour le 2026-03-25 par OT du Pays de Thiérache