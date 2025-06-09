TARMO PELTOKOSKI BEATRICE RANA HALLE AUX GRAINS Toulouse

TARMO PELTOKOSKI BEATRICE RANA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 22:15:00

2026-04-02

Imaginez un instant la scène du Capitole s’apprête à accueillir une immense talent, une pianiste dont le nom résonne avec éclat dans le monde entier. Beatrice Rana, cette étoile montante, débute ici, chez nous.

Pour la toute première fois, elle partage la scène avec son directeur musical dans le magnifique Concerto pour piano n° 2 de Brahms.

Cet événement est aussi une belle opportunité de saluer la richesse des talents de notre orchestre. Parmi eux, Tarmo Peltokoski, cette fois, il nous emmène dans l’univers du compositeur russe, avec la Symphonie n°10, une œuvre chargée d’histoire et d’émotions, écrite peu après la mort de Staline. Une symphonie qui porte encore en elle la trace du tyran, un véritable Everest musical.

Venez vivre ces moments d’exception. La musique a ce pouvoir magique de nous transporter, de nous faire ressentir l’intensité des émotions, cette soirée s’annonce mémorable. 8 .

English :

Just imagine: the Capitole stage is about to welcome an immense talent, a pianist whose name resonates around the world. Beatrice Rana, this rising star, makes her debut here at home.

German :

Stellen Sie sich vor: Die Bühne des Capitols bereitet sich darauf vor, ein riesiges Talent zu begrüßen, eine Pianistin, deren Name in der ganzen Welt einen guten Klang hat. Beatrice Rana, dieser aufstrebende Stern, debütiert hier bei uns.

Italiano :

Immaginate: il palco del Capitole sta per accogliere un talento immenso, una pianista il cui nome risuona in tutto il mondo. Beatrice Rana, questo astro nascente, debutta qui in patria.

Espanol :

Imagínese: el escenario del Capitole está a punto de acoger a un inmenso talento, una pianista cuyo nombre resuena en todo el mundo. Beatrice Rana, esta estrella en ciernes, debuta aquí en casa.

