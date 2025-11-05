RYAN BANCROFT YUJA WANG HALLE AUX GRAINS Toulouse

RYAN BANCROFT YUJA WANG

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 68 EUR

plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-06 21:45:00

Date(s) :

2025-11-05

Capitale européenne du spatial également à la pointe en matière d’aéronautique, Toulouse a les yeux rivés vers le ciel, et l’Orchestre du Capitole vous y emmène avec ce programme dirigé par Ryan Bancroft !

Capitale européenne du spatial également à la pointe en matière d’aéronautique, Toulouse a les yeux rivés vers le ciel, et l’Orchestre du Capitole vous y emmène avec ce programme dirigé par Ryan Bancroft ! Les célèbres Planètes de Gustav Holst offrent un voyage de Mars à Neptune, où chacun des sept mouvements dessine un portrait de planète, suivant sa symbolique astrologique. Bien des compositeurs de musiques de films ont trouvé l’inspiration dans ces tableaux saisissants. En ouverture le Concerto pour piano n°2 de Prokofiev trouve une de ses meilleures interprètes avec la pianiste Yuja Wang, étoile au firmament de son art, et à l’énergie absolument explosive. 8 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00

English :

As Europe?s space capital and a leader in aeronautics, Toulouse has its eyes set on the sky, and the Orchestre du Capitole takes you there with this program conducted by Ryan Bancroft!

German :

Das Orchestre du Capitole nimmt Sie mit diesem Programm unter der Leitung von Ryan Bancroft mit auf eine Reise in den Himmel!

Italiano :

Capitale europea dello spazio e leader nell’aeronautica, Tolosa ha gli occhi ben puntati sul cielo e l’Orchestre du Capitole vi ci porterà con questo programma diretto da Ryan Bancroft!

Espanol :

Capital europea del espacio y líder de la aeronáutica, Toulouse tiene los ojos puestos en el cielo, y la Orquesta del Capitolio le llevará hasta allí con este programa dirigido por Ryan Bancroft

