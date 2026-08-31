Informations pratiques

Millau

Tarn Valley Trail

TEMPLIERS EVENTS Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-05-08

fin : 2027-05-09

Date(s) :

2027-05-08

18.3 km 24.2 km 43.7 km 53.4 km 102 km

8 & 9 MAI 2027PROGRAMME

• Intégrale des Gorges du Tarn | 100 km

• La Malène de Proust | 53 km

• Marathon Trail des Gorges du Tarn | 42 km

• NOUVEAU L’Akwameyo | 35 km

• NOUVEAU OWIRUN | 20 km | Trail & Canoë

• La Montecresto | 24 km

• La Voie Unique | 18 km

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TEMPLIERS EVENTS Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 20 organisation@tarnvalleytrail.com

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English :

18.3 km 24.2 km 43.7 km 53.4 km 102 km

L’événement Tarn Valley Trail Millau a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)