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AGENDA · Millau

Tarn Valley Trail Millau

samedi 8 mai 2027 · Millau

Tarn Valley Trail Millau

Informations pratiques

Début
samedi 8 mai 2027
Fin
dimanche 9 mai 2027
Adresse
TEMPLIERS EVENTS
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif

Millau

Tarn Valley Trail

TEMPLIERS EVENTS Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-08
fin : 2027-05-09

Date(s) :
2027-05-08

18.3 km 24.2 km 43.7 km 53.4 km 102 km
8 & 9 MAI 2027PROGRAMME
• Intégrale des Gorges du Tarn | 100 km
• La Malène de Proust | 53 km
• Marathon Trail des Gorges du Tarn | 42 km
• NOUVEAU L’Akwameyo | 35 km
• NOUVEAU OWIRUN | 20 km | Trail & Canoë
• La Montecresto | 24 km
• La Voie Unique | 18 km

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TEMPLIERS EVENTS Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 20  organisation@tarnvalleytrail.com

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English :

18.3 km 24.2 km 43.7 km 53.4 km 102 km

L’événement Tarn Valley Trail Millau a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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