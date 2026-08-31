Tarn Valley Trail Millau
samedi 8 mai 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Tarn Valley Trail
TEMPLIERS EVENTS Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-08
fin : 2027-05-09
Date(s) :
2027-05-08
18.3 km 24.2 km 43.7 km 53.4 km 102 km
8 & 9 MAI 2027PROGRAMME
• Intégrale des Gorges du Tarn | 100 km
• La Malène de Proust | 53 km
• Marathon Trail des Gorges du Tarn | 42 km
• NOUVEAU L’Akwameyo | 35 km
• NOUVEAU OWIRUN | 20 km | Trail & Canoë
• La Montecresto | 24 km
• La Voie Unique | 18 km
RETROUVER ICI LES ROADBOOKS 2026
CLIQUER ICI POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUER ICI POUR DECOUVRIR LES PARCOURS
CLIQUER ICI POUR LES INFOS PRATIQUES .
TEMPLIERS EVENTS Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 20 organisation@tarnvalleytrail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
18.3 km 24.2 km 43.7 km 53.4 km 102 km
L’événement Tarn Valley Trail Millau a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- 20 ans après Choeur symphonique de Montpellier Millau 13 septembre 2026
- La course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron Millau 13 septembre 2026
- Démonstration : les savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau, intégrant l’élevage pastoral et la transformation des matières naturelles., Maison de la région, Millau 18 septembre 2026
- Patrimoine en danger : Rencontres transgénérationnelles autour de la Ganterie en Pays de Millau avec le groupe Lo Ganterielo, EPHAD Les terrasses des Grands Causses, Millau 18 septembre 2026
- Défilé de mode de la Croix Rouge Vestiboutique Millau 19 septembre 2026