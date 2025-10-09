Tarot Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Tarot

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Début : 2025-10-09 16:30:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

Chicane, chien, couper, atout, … ces mots n’auront plus aucun secret pour vous en partageant des parties dans une bonne ambiance.

Tous les jeudis à partir de 16h30. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 41 14 87 90

