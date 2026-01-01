Tarot Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Tarot Médiathèque Ty Koulm Plougoulm jeudi 15 janvier 2026.
Tarot
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Début : 2026-01-15 16:30:00
fin : 2026-01-22 23:59:00
2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29
Chicane, chien, couper, atout, … ces mots n’auront plus aucun secret pour vous en partageant des parties dans une bonne ambiance.
Tous les jeudis à partir de 16h30. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 41 14 87 90
