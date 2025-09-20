Tartas : découvrir votre ville autrement Les allées Marines Tartas
Gratuit. Rendez-vous à l’entrée du marché – Départs échelonnés toutes les 5 minutes à partir de 10h – Dernier départ à 12h.
Découvrez Tartas autrement !
A partir d’anciennes photos, vous devrez retrouver les lieux proposés, vous prendre en selfie et répondre à une énigme pour compléter un texte racontant l’histoire de Tartas.
Les allées Marines Les allées Marines, 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine
© Mairie de Tartas