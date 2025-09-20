Tartas : découvrir votre ville autrement Les allées Marines Tartas

Tartas : découvrir votre ville autrement Samedi 20 septembre, 10h00 Les allées Marines Landes

Gratuit. Rendez-vous à l’entrée du marché – Départs échelonnés toutes les 5 minutes à partir de 10h – Dernier départ à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez Tartas autrement !

A partir d’anciennes photos, vous devrez retrouver les lieux proposés, vous prendre en selfie et répondre à une énigme pour compléter un texte racontant l’histoire de Tartas.

Les allées Marines Les allées Marines, 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

© Mairie de Tartas