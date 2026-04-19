Tartas en Fêtes Tartas
Tartas en Fêtes Tartas mercredi 1 juillet 2026.
Tartas
Tartas en Fêtes
Tartas Landes
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-01
Vivez 5 jours de fête ! Mercredi loto. Vendredi foulées, course landaise, bal. Samedi pêche, pelote, vélo, pétanque, cavalcade et bal. Dimanche messe, concerts, tapas, cocarde et bodega. Lundi braderie, toro ball, concert et grand feu d’artifice ! Repas prévus tous les jours.
MERCREDI 1 juillet
20h30 Loto-bingo
VENDREDI 3 juillet
18h La foulée des Pitchouns
18h30 Ouverture des fêtes
19h Marche Loisirs (7,5 km)
19h Bodega
19h Repas
19h15 20ème foulée des fêtes
21h30 Course Landaise
23h30 Grand bal disco
00h Point Repos
SAMEDI 4 juillet
8h Concours de Pêche
10h30 Concert
11h Finale Pelote Basque
14h Course cycliste
14h30 Concours de pétanque
19h Repas
19h Bodega
21h Cavalcade musicale
23h30 Grand bal disco
00h Point Repos
DIMANCHE 5 juillet
10h30 Messe en musique
12h Bodega, Tapas et concerts
12h Concert
12h Repas
18h Concours de Cocarde
19h Repas
22h Grand Bal Disco
00h Point Repos
LUNDI 6 juillet
9h Braderie des commerçants
12h Repas
18h Toro Ball
19h Repas
21h30 Concert Big Born
23h Grand feu d’artifice
23h15 Reprise du concert .
Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
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English : Tartas en Fêtes
Enjoy 5 days of festivities! Wednesday: bingo. Friday: strides, Landaise race, ball. Saturday: fishing, pelota, cycling, pétanque, cavalcade and ball. Sunday: mass, concerts, tapas, cocarde and bodega. Monday: braderie, toro ball, concert and fireworks! Meals every day.
L’événement Tartas en Fêtes Tartas a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Tartas
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