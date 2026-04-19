Tartas

Tartas en Fêtes

Tartas Landes

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-01

Vivez 5 jours de fête ! Mercredi loto. Vendredi foulées, course landaise, bal. Samedi pêche, pelote, vélo, pétanque, cavalcade et bal. Dimanche messe, concerts, tapas, cocarde et bodega. Lundi braderie, toro ball, concert et grand feu d’artifice ! Repas prévus tous les jours.

MERCREDI 1 juillet

20h30 Loto-bingo

VENDREDI 3 juillet

18h La foulée des Pitchouns

18h30 Ouverture des fêtes

19h Marche Loisirs (7,5 km)

19h Bodega

19h Repas

19h15 20ème foulée des fêtes

21h30 Course Landaise

23h30 Grand bal disco

00h Point Repos

SAMEDI 4 juillet

8h Concours de Pêche

10h30 Concert

11h Finale Pelote Basque

14h Course cycliste

14h30 Concours de pétanque

19h Repas

19h Bodega

21h Cavalcade musicale

23h30 Grand bal disco

00h Point Repos

DIMANCHE 5 juillet

10h30 Messe en musique

12h Bodega, Tapas et concerts

12h Concert

12h Repas

18h Concours de Cocarde

19h Repas

22h Grand Bal Disco

00h Point Repos

LUNDI 6 juillet

9h Braderie des commerçants

12h Repas

18h Toro Ball

19h Repas

21h30 Concert Big Born

23h Grand feu d’artifice

23h15 Reprise du concert .

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

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English : Tartas en Fêtes

Enjoy 5 days of festivities! Wednesday: bingo. Friday: strides, Landaise race, ball. Saturday: fishing, pelota, cycling, pétanque, cavalcade and ball. Sunday: mass, concerts, tapas, cocarde and bodega. Monday: braderie, toro ball, concert and fireworks! Meals every day.

L’événement Tartas en Fêtes Tartas a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Tartas