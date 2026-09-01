Informations pratiques

Tartas

Tartas Taouziole en Fêtes

Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

20h30 Traditionnel repas poulet à l’oignon Salle Polyvalente

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

20h30 Loto bingo Salle Polyvalente de Tartas

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10h30 Messe en musique animée par l’Harmonie Tarusate Église Saint Jacques

15h Bal à papa Salle Polyvalente

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

20h30 Traditionnel repas poulet à l’oignon Salle Polyvalente de Tartas

Menu tourin, poulet à l’oignon, entrecôte/salade, pastis crème, café

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

20h30 Loto bingo Salle Polyvalente de Tartas Numéro fétiche/boissons & sandwiches

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10h30 Messe en musique animée par l’Harmonie Tarusate Église Saint Jacques de Tartas

15h Bal à papa Salle Polyvalente de Tartas .

Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 00 98

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English : Tartas Taouziole en Fêtes

FRIDAY, SEPTEMBER 11

8:30 p.m. Traditional chicken and onion dinner Multipurpose Hall

SATURDAY, SEPTEMBER 12

8:30 p.m. Bingo Tartas Multipurpose Hall

SUNDAY, SEPTEMBER 13

10:30 a.m. Mass with musical accompaniment by the Tarusate Band Saint Jacques Church

3:00 p.m. Dads’ Dance Multipurpose Hall

L’événement Tartas Taouziole en Fêtes Tartas a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tartas