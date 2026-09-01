Tartas Taouziole en Fêtes Tartas
vendredi 11 septembre 2026 · Tartas
Informations pratiques
Tartas
Tartas Taouziole en Fêtes
Cours Saint-Jacques Tartas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
20h30 Traditionnel repas poulet à l’oignon Salle Polyvalente
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
20h30 Loto bingo Salle Polyvalente de Tartas
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
10h30 Messe en musique animée par l’Harmonie Tarusate Église Saint Jacques
15h Bal à papa Salle Polyvalente
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
20h30 Traditionnel repas poulet à l’oignon Salle Polyvalente de Tartas
Menu tourin, poulet à l’oignon, entrecôte/salade, pastis crème, café
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
20h30 Loto bingo Salle Polyvalente de Tartas Numéro fétiche/boissons & sandwiches
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
10h30 Messe en musique animée par l’Harmonie Tarusate Église Saint Jacques de Tartas
15h Bal à papa Salle Polyvalente de Tartas .
Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 00 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tartas Taouziole en Fêtes
FRIDAY, SEPTEMBER 11
8:30 p.m. Traditional chicken and onion dinner Multipurpose Hall
SATURDAY, SEPTEMBER 12
8:30 p.m. Bingo Tartas Multipurpose Hall
SUNDAY, SEPTEMBER 13
10:30 a.m. Mass with musical accompaniment by the Tarusate Band Saint Jacques Church
3:00 p.m. Dads’ Dance Multipurpose Hall
L’événement Tartas Taouziole en Fêtes Tartas a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Tartas
À voir aussi à Tartas (Landes)
- Exposition d’anciennes photos de Tartas, Maison dite de Jeanne d’Albret, Tartas 19 septembre 2026
- Audition de l’Orgue, Église Saint-Jacques, Tartas 19 septembre 2026