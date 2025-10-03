Tartes et Jeux Mosaïc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux

Tartes et Jeux

Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

2025-11-07 2025-12-05

Un moment convivial pour faire découvrir des jeux et partager un moment. Chacun apporte un jeu et une tarte salée ou sucrée à partager.

Le premier vendredi de chaque mois, gratuit, ouvert à tous. sans inscription

Mosaïc Espace Coluche 10 rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30

English :

A convivial moment to discover games and share a moment. Everyone brings a game and a sweet or savory pie to share.

First Friday of every month, free, open to all. No registration required

German :

Ein geselliger Moment, um Spiele zu entdecken und einen Moment zu teilen. Jeder bringt ein Spiel und einen süßen oder herzhaften Kuchen zum Teilen mit.

Jeden ersten Freitag im Monat, kostenlos, offen für alle. ohne Anmeldung

Italiano :

Un modo amichevole per scoprire i giochi e condividere un momento. Ognuno porta un gioco e una torta dolce o salata da condividere.

Il primo venerdì di ogni mese, gratuito e aperto a tutti, senza obbligo di registrazione

Espanol :

Una forma divertida de descubrir nuevos juegos y compartir un buen rato. Cada uno trae un juego y un pastel dulce o salado para compartir.

El primer viernes de cada mes, gratis, abierto a todos. No es necesario inscribirse

