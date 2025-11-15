Tartidancing

Salle Polyvalente Parigné-le-Pôlin Sarthe

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée animée par le Comité d’Animation

Repas Tartiflette, karaoké et Soirée dansante … .

Salle Polyvalente Parigné-le-Pôlin 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 60 22 24 cacs.parigne@gmail.com

English :

Evening entertainment by the Comité d’Animation

German :

Abend, der vom Animationskomitee gestaltet wird

Italiano :

Animazione serale a cura del Comité d’Animation

Espanol :

Animación nocturna a cargo del Comité de Animación

L’événement Tartidancing Parigné-le-Pôlin a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe