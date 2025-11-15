Tartidancing Parigné-le-Pôlin
Tartidancing Parigné-le-Pôlin samedi 15 novembre 2025.
Tartidancing
Salle Polyvalente Parigné-le-Pôlin Sarthe
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Soirée animée par le Comité d’Animation
Repas Tartiflette, karaoké et Soirée dansante … .
Salle Polyvalente Parigné-le-Pôlin 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 60 22 24 cacs.parigne@gmail.com
English :
Evening entertainment by the Comité d’Animation
German :
Abend, der vom Animationskomitee gestaltet wird
Italiano :
Animazione serale a cura del Comité d’Animation
Espanol :
Animación nocturna a cargo del Comité de Animación
L’événement Tartidancing Parigné-le-Pôlin a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe