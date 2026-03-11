Tarti’Drive

Salle des fêtes Montsalès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

ALERTE GOURMANDE la Tarti’Drive débarque ! On vous prépare de délicieuses tartiflettes..!

Fromage fondant, pommes de terre savoureuses, lardons… etc

Bref, le repas parfait pour une soirée conviviale en famille !

Vous commandez

Vous passez en drive

Vous dégustez

Simple, rapide… et surtout délicieux !

En participant, vous soutenez directement les projets des enfants de l’école.

100% gourmand

100% pratique

100% solidaire

Réservez vite votre part ! Avant le 11/03 .

Salle des fêtes Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 17 36 00 04 foissacgaurelsape@gmail.com

English :

GOURMET ALERT: the Tarti?Drive is here! We’re cooking up some delicious tartiflettes…!

L’événement Tarti’Drive Montsalès a été mis à jour le 2026-03-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)