Tarti’Drive Montsalès
Tarti’Drive Montsalès samedi 14 mars 2026.
Tarti’Drive
Salle des fêtes Montsalès Aveyron
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
ALERTE GOURMANDE la Tarti’Drive débarque ! On vous prépare de délicieuses tartiflettes..!
Fromage fondant, pommes de terre savoureuses, lardons… etc
Bref, le repas parfait pour une soirée conviviale en famille !
Vous commandez
Vous passez en drive
Vous dégustez
Simple, rapide… et surtout délicieux !
En participant, vous soutenez directement les projets des enfants de l’école.
100% gourmand
100% pratique
100% solidaire
Réservez vite votre part ! Avant le 11/03 .
Salle des fêtes Montsalès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 17 36 00 04 foissacgaurelsape@gmail.com
English :
GOURMET ALERT: the Tarti?Drive is here! We’re cooking up some delicious tartiflettes…!
