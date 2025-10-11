Tartif’ Poursuite Vaudrivillers

Tartif’ Poursuite Vaudrivillers samedi 11 octobre 2025.

Tartif’ Poursuite

Vaudrivillers Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Soirée repas avec quiz sur inscriptions avant le 29/09.
Menu kir, assiette apéritive, tartiflette, tarte et café   .

Vaudrivillers 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 34 69 91  cdfvaudri@gmail.com

English : Tartif’ Poursuite

German : Tartif’ Poursuite

Italiano :

Espanol :

L’événement Tartif’ Poursuite Vaudrivillers a été mis à jour le 2025-08-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE