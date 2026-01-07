Tartiflette dansante Champagnole

Tartiflette dansante

L'Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 25 EUR

2026-02-14 19:30:00

2026-02-14

Apéritif offert, tartiflette et salade, dessert, café/thé.

Animée par Mégateuf.

Réservations avant le 10 février. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40 amicale@champagnole.com

