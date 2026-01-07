Tartiflette dansante Champagnole
Tartiflette dansante Champagnole samedi 14 février 2026.
Tartiflette dansante
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Apéritif offert, tartiflette et salade, dessert, café/thé.
Animée par Mégateuf.
Réservations avant le 10 février. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40 amicale@champagnole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tartiflette dansante Champagnole a été mis à jour le 2026-01-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA