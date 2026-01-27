Tartiflette Salle des fêtes Dornes
Tartiflette Salle des fêtes Dornes samedi 28 février 2026.
Tartiflette
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée conviviale autour d’une généreuse tartiflette, accompagnée de charcuterie et de gourmandises. Ambiance chaleureuse garantie avec animation dansante après le repas. Un moment festif à partager entre amis ou en famille.
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 92
English :
A convivial evening around a generous tartiflette, accompanied by charcuterie and delicacies. Warm atmosphere guaranteed, with dancing after the meal. A festive evening to share with friends and family.
