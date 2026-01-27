Tartiflette Salle des fêtes Dornes

Tartiflette

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Soirée conviviale autour d’une généreuse tartiflette, accompagnée de charcuterie et de gourmandises. Ambiance chaleureuse garantie avec animation dansante après le repas. Un moment festif à partager entre amis ou en famille.

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 92

English :

A convivial evening around a generous tartiflette, accompanied by charcuterie and delicacies. Warm atmosphere guaranteed, with dancing after the meal. A festive evening to share with friends and family.

L’événement Tartiflette Dornes a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région