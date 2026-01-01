Tartiflette et galette des rois

10 Rue du 19 Mars 1962 Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

C’est la période de la galette des rois. Venez partager un moment chaleureux autour d’une tartiflette et d’une galette des rois. Qui aura la fève ?

Soirée animée par Sébastien. .

10 Rue du 19 Mars 1962 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 00 74 88 trecul.gerard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s galette des rois season. Come and share a warm moment around a tartiflette and a galette des rois. Who’ll get the bean?

L’événement Tartiflette et galette des rois Frazé a été mis à jour le 2026-01-10 par OTs DU PERCHE