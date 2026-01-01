Tartiflette et galette des rois Frazé
Tartiflette et galette des rois Frazé samedi 17 janvier 2026.
Tartiflette et galette des rois
10 Rue du 19 Mars 1962 Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Début : 2026-01-17 19:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
C’est la période de la galette des rois. Venez partager un moment chaleureux autour d’une tartiflette et d’une galette des rois. Qui aura la fève ?
Soirée animée par Sébastien. .
10 Rue du 19 Mars 1962 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 00 74 88 trecul.gerard@gmail.com
English :
It’s galette des rois season. Come and share a warm moment around a tartiflette and a galette des rois. Who’ll get the bean?
