Tartiflette Basilico Gannay-sur-Loire
Tartiflette Basilico Gannay-sur-Loire jeudi 22 janvier 2026.
Tartiflette
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Envie d’une tartiflette ? C’est ici !
Basilico 47 rue de la Mairie Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 07 92 05 basilico.gannay@gmail.com
English :
Fancy a tartiflette? We’ve got it!
L’événement Tartiflette Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région