Tartiflette Géante à Brocas

Salle de l’Étang Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Repas tartiflette géante avec buvette et animation musicale.

L’US Brocas vous servira sa traditionnelle tartiflette géante du moi de novembre pour réchauffer les cœurs et les âmes en ce début d’hiver.

Tout est fait maison et vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit et discuter autour d’un verre accoudés à la buvette de la salle de l’étang ! .

Salle de l’Étang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 91 51 66

English : Tartiflette Géante à Brocas

Giant tartiflette meal with refreshment bar and musical entertainment.

German : Tartiflette Géante à Brocas

Riesiges Tartiflette-Essen mit Getränkestand und musikalischer Unterhaltung.

Italiano :

Cena a base di tartiflette giganti con bar e musica dal vivo.

Espanol : Tartiflette Géante à Brocas

Comida de tartiflette gigante con barra de refrescos y música en directo.

L’événement Tartiflette Géante à Brocas Brocas a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cœur Haute Lande