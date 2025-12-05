Tartiflette géante avec Chez Xavier à La Filature de Ronchamp La Filature Ronchamp
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Lors du 9ème Marché de Saint Nicolas qui aura lieu à La Filature de Ronchamp le vendredi 5 décembre, le traiteur Chez Xavier et son équipe seront parmi nous pour préparer une tartiflette géante, à manger sur place ou à emporter. Le mieux pour nous organiser et que vous réserviez vos repas au 03 84 63 50 82
Buvette avec la Brasserie des Belles Filles.
Spectacle clownesque avec Lorenzo Le Saltimbanque
3 concerts gratuits avec Ad’Line, Aurelle Key et Alex Bianchi
Marché artisanal
Atelier origami
Concours du + gros mangeur de clémentines .
La Filature 20 bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com
