Tartiflette géante avec Chez Xavier à La Filature de Ronchamp La Filature Ronchamp

Tartiflette géante avec Chez Xavier à La Filature de Ronchamp

La Filature 20 bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Lors du 9ème Marché de Saint Nicolas qui aura lieu à La Filature de Ronchamp le vendredi 5 décembre, le traiteur Chez Xavier et son équipe seront parmi nous pour préparer une tartiflette géante, à manger sur place ou à emporter. Le mieux pour nous organiser et que vous réserviez vos repas au 03 84 63 50 82

Buvette avec la Brasserie des Belles Filles.

Spectacle clownesque avec Lorenzo Le Saltimbanque

3 concerts gratuits avec Ad’Line, Aurelle Key et Alex Bianchi

Marché artisanal

Atelier origami

Concours du + gros mangeur de clémentines .

La Filature 20 bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com

English : Tartiflette géante avec Chez Xavier à La Filature de Ronchamp

German : Tartiflette géante avec Chez Xavier à La Filature de Ronchamp

Italiano :

Espanol :

L’événement Tartiflette géante avec Chez Xavier à La Filature de Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2025-10-23 par RONCHAMP TOURISME