Tartiflette place de la Mairie Gennetines

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Ambiance conviviale et gourmande autour d’une délicieuse tartiflette, préparée avec des produits savoureux. Une soirée chaleureuse à partager entre amis ou en famille, dans la bonne humeur. Réservation conseillée !
place de la Mairie Salle des fêtes Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 80 82 10 duret.didier@akeonet.com
A convivial and gourmet atmosphere around a delicious tartiflette, prepared with tasty products. A warm evening to share with friends or family, in good spirits. Reservations recommended!
