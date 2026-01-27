Tartiflette place de la Mairie Gennetines

Tartiflette

place de la Mairie Salle des fêtes Gennetines Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Ambiance conviviale et gourmande autour d’une délicieuse tartiflette, préparée avec des produits savoureux. Une soirée chaleureuse à partager entre amis ou en famille, dans la bonne humeur. Réservation conseillée !

place de la Mairie Salle des fêtes Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 80 82 10 duret.didier@akeonet.com

English :

A convivial and gourmet atmosphere around a delicious tartiflette, prepared with tasty products. A warm evening to share with friends or family, in good spirits. Reservations recommended!

L’événement Tartiflette Gennetines a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région