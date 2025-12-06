Tartiflette Salle des Fêtes La Roche-Jaudy
Tartiflette Salle des Fêtes La Roche-Jaudy samedi 6 décembre 2025.
Tartiflette
Salle des Fêtes Hengoat La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée à la salle des Fêtes avec apéro, repas, dessert et café.
Possible aussi à emporter .
Salle des Fêtes Hengoat La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 34 98 20 49
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tartiflette La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose