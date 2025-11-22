Tartiflette musicale Auvilliers-en-Gâtinais
Repas tartiflette musicale et son beaujolais. A 20h. Salle Raymond Côme, 2 Place de la Mairie. Réservation avant le 15/11/2025 au 07 68 20 40 58. Tarifs adultes 18€ enfants de 12 ans 10€. 18 .
English :
Musical Tartiflette
German :
Musikalisches Tartiflette
Italiano :
Tartiflette musicale
Espanol :
Tartiflette musical
