Tartiflette musicale Auvilliers-en-Gâtinais

Repas tartiflette musicale et son beaujolais. A 20h. Salle Raymond Côme, 2 Place de la Mairie. Réservation avant le 15/11/2025 au 07 68 20 40 58. Tarifs adultes 18€ enfants de 12 ans 10€. 18 .

Auvilliers-en-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 20 40 58

