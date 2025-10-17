Tartiflette nocturne

Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

2026-03-13

Tous les vendredis. Sortie accompagnée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

À la nuit tombée, nous partirons sur les pistes en direction du refuge du Haugarou niché au creux de la forêt de sapins en vallée du Bergons. Là, le feu crépitant du poêle à bois et le bon repas préparé par les gardiens du refuge auront pour effet une légère envie de rester au chaud …

Nous reviendrons pourtant au Col de Couraduque sous la Lune accompagnés de la voûte céleste…

-Repas à régler directement au refuge 20€ personne.

-Equipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas: Barre de céréales, chocolat, fruits secs, … Frontale.

-Sortie accessible à partir de 8 ans.

-Praticable en toutes conditions (neige ou sans neige). .

English :

Every Friday. Outing accompanied by the Val d’Azun Mountain Office.

As night falls, we’ll hit the slopes in the direction of the Haugarou refuge, nestled deep in the fir forest of the Bergons valley. There, the crackling fire in the wood-burning stove and the delicious meal prepared by the refuge’s janitors will make you want to stay warm?

But we’ll be back at the Col de Couraduque under a moonlit sky?

-Meal to be paid directly at the refuge: 20? person.

German :

Jeden Freitag. Vom Bureau Montagne du Val d’Azun begleiteter Ausflug.

Bei Einbruch der Dunkelheit starten wir auf den Pisten in Richtung der Haugarou-Hütte, die sich in den Tannenwald des Bergons-Tals schmiegt. Dort werden das knisternde Feuer des Holzofens und das gute Essen, das von den Hüttenwächtern zubereitet wird, ein leichtes Verlangen danach auslösen, im Warmen zu bleiben?

Wir werden jedoch zum Col de Couraduque zurückkehren, unter dem Mond und begleitet vom Sternenhimmel?

-Das Essen ist direkt in der Hütte zu bezahlen: 20 Euro pro Person.

Italiano :

Ogni venerdì. Uscita accompagnata dall’Ufficio della Montagna della Val d’Azun.

Al calar della sera, si scende in pista in direzione del rifugio Haugarou, immerso nella foresta di abeti della valle di Bergons. Lì, il fuoco scoppiettante della stufa a legna e il gustoso pasto preparato dai guardiani del rifugio vi faranno venire voglia di restare al caldo?

Ma torneremo al Col de Couraduque sotto un cielo di luna?

-Pasto da pagare direttamente al rifugio: 20? a persona.

Espanol :

Todos los viernes. Salida acompañada por la Oficina de Montaña del Val d’Azun.

Al caer la noche, nos lanzaremos a las pistas en dirección al refugio de Haugarou, enclavado en lo más profundo del bosque de abetos del valle del Bergons. Allí, el crepitar del fuego de la estufa de leña y la sabrosa comida preparada por los guardas del refugio le darán ganas de quedarse calentito..

Pero volveremos al Col de Couraduque bajo un cielo iluminado por la luna?

-Comida a pagar directamente en el refugio: 20? por persona.

