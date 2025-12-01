Tartiflette nocturne en raquettes Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque Aucun

Tartiflette nocturne en raquettes

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 22:00:00

2025-12-27

Sortie accompagnée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

À la nuit tombée, nous partirons sur les pistes en direction du refuge du Haugarou niché au creux de la forêt de sapins en vallée du Bergons. Là, le feu crépitant du poêle à bois et le bon repas préparé par les gardiens du refuge auront pour effet une légère envie de rester au chaud …

Nous reviendrons pourtant au Col de Couraduque sous la Lune accompagnés de la voûte céleste…

-Repas à régler directement au refuge 20€ personne.

– Equipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas: Barre de céréales, chocolat, fruits secs, … Frontale.

– Sortie accessible à partir de 8 ans.

– Praticable en toutes conditions en raquettes si la neige est là ; ou à pied sans neige. .

English :

Outing accompanied by the Val d’Azun Mountain Office.

As night falls, we’ll hit the slopes in the direction of the Haugarou refuge, nestled deep in the fir forest of the Bergons valley. There, the crackling fire in the wood-burning stove and the delicious meal prepared by the refuge’s janitors will make you want to stay warm?

But we’ll be back at the Col de Couraduque under a moonlit sky?

-Meal to be paid directly at the refuge: 20? person.

