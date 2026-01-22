Tartiflette Party Perche en Nocé

Tartiflette Party

Préaux du Perche

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

À la salle des fêtes, organisé par l’APE École de Préaux.

Concert du groupe Koda Zik et DJ Kroktor.

Sur place apéro, plat et dessert (18€, enfants de de 12 ans 8€, gratuit pour les de 3 ans).

À emporter (plat et dessert) la part 10€.

Réservations jusqu’au 21 janvier. .

Préaux du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 23 73 70 30

