TARTIFLETTE PARTY SALLE DES FÊTES Pissos

TARTIFLETTE PARTY

SALLE DES FÊTES 50 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Tartiflette party organisée par le Comité des fêtes de Pissos.

Tartiflette + salade + galette des roi au prix de 10 €.

Repas + Soirée

Réservations au 0.81.30.77.80 ou 06.14.98.04.50

Tartiflette party organisée par le Comité des fêtes de Pissos.

Tartiflette + salade + galette des roi au prix de 10 €.

Repas + Soirée

Réservations au 0.81.30.77.80 ou 06.14.98.04.50 .

SALLE DES FÊTES 50 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 77 80 comitedesfetes.pissos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TARTIFLETTE PARTY

Tartiflette party organized by the Comité des fêtes de Pissos.

Tartiflette + salad + galette des roi for 10 ?.

Meal + Party

Reservations on 0.81.30.77.80 or 06.14.98.04.50

L’événement TARTIFLETTE PARTY Pissos a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Cœur Haute Lande