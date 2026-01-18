TARTIFLETTE PARTY SALLE DES FÊTES Pissos
TARTIFLETTE PARTY SALLE DES FÊTES Pissos samedi 31 janvier 2026.
TARTIFLETTE PARTY
SALLE DES FÊTES 50 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Tartiflette party organisée par le Comité des fêtes de Pissos.
Tartiflette + salade + galette des roi au prix de 10 €.
Repas + Soirée
Réservations au 0.81.30.77.80 ou 06.14.98.04.50
Tartiflette party organisée par le Comité des fêtes de Pissos.
Tartiflette + salade + galette des roi au prix de 10 €.
Repas + Soirée
Réservations au 0.81.30.77.80 ou 06.14.98.04.50 .
SALLE DES FÊTES 50 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 77 80 comitedesfetes.pissos@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TARTIFLETTE PARTY
Tartiflette party organized by the Comité des fêtes de Pissos.
Tartiflette + salad + galette des roi for 10 ?.
Meal + Party
Reservations on 0.81.30.77.80 or 06.14.98.04.50
L’événement TARTIFLETTE PARTY Pissos a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Cœur Haute Lande