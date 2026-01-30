TARTIFLETTE PARTY Roquebrun

TARTIFLETTE PARTY

Le Caveau Gourmand se transforme en véritable station de ski le temps d’un week‑end festif ! Ambiance montagne, menus hivernaux et décor enneigé pour trois jours chaleureux et gourmands. Une escapade gourmande et festive à partager en famille ou entre amis. Réservation conseillée.

Le Caveau Gourmand change d’altitude et vous accueille dans une ambiance de station de ski pour un week‑end entièrement dédié à la convivialité hivernale.

Du vendredi soir au dimanche midi, le bar à vin se pare d’un décor enneigé et propose une atmosphère chaleureuse rappelant les soirées en chalet après une journée sur les pistes.

Au programme : menus montagnards, spécialités réconfortantes et moments gourmands à partager en famille ou entre amis. Que l’on vienne pour l’ambiance, pour se faire plaisir ou simplement pour profiter d’un cadre original, cette parenthèse alpine promet un week‑end festif et chaleureux. Dress code combinaison de ski

Une expérience unique au cœur du village, à vivre du 6 au 8 février. Pensez à réserver pour profiter pleinement de cette escapade gourmande. .

13 Avenue des Orangers Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 7 62 40 15 89

English :

Le Caveau Gourmand is transformed into a real ski resort for a festive weekend! Mountain ambience, winter menus and snowy decor for three warm, gourmet days. A festive gourmet getaway to share with family and friends. Reservations recommended.

