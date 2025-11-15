Tartiflette Party place du Breuil Saugues

Tartiflette Party

place du Breuil Centre culturel Robert Sabatier Saugues Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Tartiflette party, sur place ou à emporter. Concert du groupe Duo Htagadeux, bal animé par Last Night Sonorisation.

.

place du Breuil Centre culturel Robert Sabatier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 89 92 63

English :

Tartiflette party, to eat in or take away. Concert by Duo Htagadeux, dance by Last Night Sonorisation.

German :

Tartiflette-Party, vor Ort oder zum Mitnehmen. Konzert der Gruppe Duo Htagadeux, Ball unter der Leitung von Last Night Sonorisation.

Italiano :

Festa della tartiflette, da mangiare o da portare via. Concerto del gruppo Duo Htagadeux, ballo a cura di Last Night Sonorisation.

Espanol :

Fiesta de la tartiflette, para comer en casa o para llevar. Concierto del grupo Duo Htagadeux, baile a cargo de Last Night Sonorisation.

L’événement Tartiflette Party Saugues a été mis à jour le 2025-11-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier