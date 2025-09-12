TARTINADES ET TAPENADES ! Florac Trois Rivières
TARTINADES ET TAPENADES ! Florac Trois Rivières vendredi 12 septembre 2025.
TARTINADES ET TAPENADES !
Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-12 13:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Atelier culinaire gratuit Fines herbes, légumes et condiments…Associer, mélanger, mixer, tartiner, déguster !!! Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Atelier culinaire gratuit proposé par Céline Duschesne de l’association Une Simple Fenêtre.
Fines herbes, légumes et condiments…Associer, mélanger, mixer, tartiner, déguster !!!
Inscription obligatoire (nombre de places limité) .
Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74 emilie@reel48.org
English :
Free culinary workshop Herbs, vegetables and condiments…Combine, mix, blend, spread, taste!!! Registration required (number of places limited)
German :
Kostenloser kulinarischer Workshop Kräuter, Gemüse und Gewürze…Kombinieren, mischen, mixen, streichen, genießen!!! Anmeldung erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen)
Italiano :
Laboratorio culinario gratuito Erbe, verdure e condimenti… Combinare, mescolare, frullare, spalmare e gustare! Iscrizione obbligatoria (numero limitato di posti)
Espanol :
Taller culinario gratuito Hierbas, verduras y condimentos… ¡Combinar, mezclar, untar y disfrutar! Inscripción obligatoria (plazas limitadas)
L’événement TARTINADES ET TAPENADES ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-08-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes