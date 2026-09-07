Tartines d’histoires, Parc Trembley,

Informations pratiques

Tartines d’histoires 14 – 28 septembre, les lundis Parc Trembley

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T16:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00

Sous les arbres du parc Trembley, à deux pas de la pataugeoire, vous êtes attendus, entre 16h et 17h30 pour déguster des histoires à gogo tout en prenant le goûter (offert par l’équipe de Lirenjeu).

Annulation en cas de pluie.

Parc Trembley Avenue Giuseppe Motta, 1209 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-trembley/

Lisons ensemble à la sortie de l’école !

Mélanie Cessens