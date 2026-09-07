UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Tartines d’histoires, Parc Trembley,

lundi 14 septembre 2026 · Parc Trembley

Tartines d’histoires, Parc Trembley,

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Parc Trembley
Adresse
Avenue Giuseppe Motta,
Ville
1209
Tarif
Gratuit

Tartines d’histoires 14 – 28 septembre, les lundis Parc Trembley

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T16:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00

Sous les arbres du parc Trembley, à deux pas de la pataugeoire, vous êtes attendus, entre 16h et 17h30 pour déguster des histoires à gogo tout en prenant le goûter (offert par l’équipe de Lirenjeu).
Annulation en cas de pluie.

Parc Trembley Avenue Giuseppe Motta, 1209 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-trembley/
Lisons ensemble à la sortie de l’école !

Mélanie Cessens