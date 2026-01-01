Tarti’Rock Place de l’abbaye Bouchet

Tarti’Rock

Place de l’abbaye Abbaye Cistercienne Bouchet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 01:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Repas tartiflette et concert de Rock avec le groupe Ze Cactus. Ambiance conviviale et familiale assurée !

.

Place de l’abbaye Abbaye Cistercienne Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 54 84 36 soudesecolesdebouchet@gmail.com

English :

Tartiflette meal and rock concert with the Ze Cactus band. A friendly, family atmosphere guaranteed!

L’événement Tarti’Rock Bouchet a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence