Tarti’Rock Place de l’abbaye Bouchet
Tarti’Rock Place de l’abbaye Bouchet samedi 24 janvier 2026.
Tarti’Rock
Place de l’abbaye Abbaye Cistercienne Bouchet Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 01:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Repas tartiflette et concert de Rock avec le groupe Ze Cactus. Ambiance conviviale et familiale assurée !
Place de l’abbaye Abbaye Cistercienne Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 54 84 36 soudesecolesdebouchet@gmail.com
English :
Tartiflette meal and rock concert with the Ze Cactus band. A friendly, family atmosphere guaranteed!
L’événement Tarti’Rock Bouchet a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence