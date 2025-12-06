TARTISWING SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais
TARTISWING SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais samedi 6 décembre 2025.
TARTISWING
SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 16 EUR
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
Soirée gourmande et dansante !
Grande soirée festive à Montesquieu-Lauragais le samedi décembre à partir de 19h30 en compagnie de l’orchestre Briqu’à Brass.
Au menu, tartiflette maison, salade verte, dessert, vin et café compris.
– 16€ par adulte
– 10€ de 8 à 14 ans
– Gratuit jusqu’à 8 ans 16 .
SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com
English :
An evening of food and dancing!
German :
Gourmet- und Tanzabend!
Italiano :
Una serata all’insegna del cibo e del ballo!
Espanol :
Una noche de comida y baile
