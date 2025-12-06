TARTISWING SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais

TARTISWING

SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Soirée gourmande et dansante !

Grande soirée festive à Montesquieu-Lauragais le samedi décembre à partir de 19h30 en compagnie de l’orchestre Briqu’à Brass.

Au menu, tartiflette maison, salade verte, dessert, vin et café compris.

– 16€ par adulte

– 10€ de 8 à 14 ans

– Gratuit jusqu’à 8 ans 16 .

SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com

