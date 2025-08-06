TARTUFFE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon
TARTUFFE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon jeudi 19 mars 2026.
TARTUFFE
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19 22:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Un Tartuffe libre donc qui n’a pas encore connu la censure et qui dénonce l’imposture d’un faux dévot manipulateur. Avec la même liberté dans la mise en scène, Stéphane Batlle fait de Tartuffe un prédateur d’aujourd’hui.
.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@canetenroussillon.fr
English :
A free « Tartuffe » that has not yet been censored, denouncing the imposture of a manipulative false devotee. Stéphane Batlle uses the same freedom in his staging to turn Tartuffe into a modern-day predator.
German :
Ein freier « Tartuffe » also, der noch nicht von der Zensur betroffen war und den Schwindel eines manipulativen, falschen Frömmlers anprangert. Mit der gleichen Freiheit in der Inszenierung macht Stéphane Batlle aus Tartuffe ein Raubtier von heute.
Italiano :
Un « Tartufo » libero, non ancora censurato, che smaschera l’impostura di un falso devoto manipolatore. Con la stessa libertà di regia, Stéphane Batlle trasforma Tartuffe in un moderno predatore.
Espanol :
Un « Tartufo » libre que aún no ha sido censurado y que pone al descubierto la impostura de un falso devoto manipulador. Con la misma libertad de dirección, Stéphane Batlle convierte a Tartufo en un depredador moderno.
L’événement TARTUFFE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-12 par MAIRIE CANET