Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière Saint-Sorlin-en-Valloire
mardi 6 octobre 2026 · Saint-Sorlin-en-Valloire
Informations pratiques
Saint-Sorlin-en-Valloire
Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière
Salle annexe du Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Dans Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière, Guillaume Bailliart interprète à lui seul toute la pièce, dans un jeu de dédoublements athlétique. Une performance jouissive et virtuose qui révèle la vivacité de la langue de Molière.
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Salle annexe du Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83
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English :
In *Tartuffe Based on Tartuffe Based on Tartuffe Based on Molière*, Guillaume Bailliart performs the entire play by himself, in a display of athletic dual roles. A thrilling and virtuosic performance that reveals the liveliness of Molière’s language.
L’événement Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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