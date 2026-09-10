Informations pratiques

Saint-Sorlin-en-Valloire

Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière

Salle annexe du Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 21:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Dans Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière, Guillaume Bailliart interprète à lui seul toute la pièce, dans un jeu de dédoublements athlétique. Une performance jouissive et virtuose qui révèle la vivacité de la langue de Molière.

.

Salle annexe du Gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In *Tartuffe Based on Tartuffe Based on Tartuffe Based on Molière*, Guillaume Bailliart performs the entire play by himself, in a display of athletic dual roles. A thrilling and virtuosic performance that reveals the liveliness of Molière’s language.

L’événement Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche