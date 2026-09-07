T’as capté x Hip Hop addiction (Spéciale Semaine d’information sur la Santé Mentale), Terrain Fontier, 97 rue de Bouvines à Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

T’as capté x Hip Hop addiction (Spéciale Semaine d’information sur la Santé Mentale) Mercredi 7 octobre, 14h00 Terrain Fontier, 97 rue de Bouvines à Roubaix Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Le temps fort « T’as capté x Hip Hop addiction x Sud 2026.

Pour rappel, l’événement « T’as capté » est une action qui porte sur les conduites à risque chez les plus de 13 ans. Le Centre Social du Pile Sainte Elisabeth est à l’origine du projet, et s’est lié à l’association da-mas depuis 2025, pour mettre en place « T’as capté x Hip Hop addiction » Est et Sud.

Les temps forts sont financés par le contrat de ville, le Département (la Mildeca, Vie sexuelle et affective), le SDJES, et la CAF.

Dans le cadre des SISM, nous avons invité les professionnels de prévention soin et santé à participer, sur la thématique qui porte sur » la santé mentale », en partenariat avec le CCAS, et en parallèle, les structures socio-éducatives sont inviter à proposer des activités sportives et culturelles.

Le format est la suivant :

– 14h – 16h : stands tenus par les professionnels de soin et santé (mentale), et les structures socio éducatives, activités sportives et culturelles ;

– 17h – 18h : concert (chant, danse …).

L’action aura lieu :

– le mercredi 7 octobre 2026 ;

– sur le Terrain Fontier, 97 rue de Bouvines, Roubaix

C’est un événement ouvert et gratuit pour toutes et tous (dés 13 ans)

Terrain Fontier, 97 rue de Bouvines à Roubaix 97 rue de Bouvines à Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « da-mas59@hotmail.fr »}]

« T’as capté » est une action qui porte sur les conduites à risque chez les plus de 13 ans portée par le Centre Social du Pile Sainte Elisabeth et l’association da-mas proposent depuis 2025.

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