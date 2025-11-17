T’as pas changé Maison des Arts Allonnes

T’as pas changé

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 22:30:00

Date(s) :

2026-01-13

Comédie d’une durée de 1h 45min réalisée par Jérôme Commandeur.

Comédie d’une durée de 1h 45min réalisée par Jérôme Commandeur.

Avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis

Synopsis

Tout public

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Comedy lasting 1h 45min, directed by Jérôme Commandeur.

German :

Komödie mit einer Dauer von 1h 45min unter der Regie von Jérôme Commandeur.

Italiano :

Commedia della durata di 1h 45min, diretta da Jérôme Commandeur.

Espanol :

Comedia de 1h 45min, dirigida por Jérôme Commandeur.

L’événement T’as pas changé Allonnes a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72