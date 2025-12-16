T’as pas changé – Ciné-goûter Les Toiles du Sud Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 14:30 –

Gratuit : non 4,5 € / 4 € Tarif plein : 4,5 €Carte blanche : 4 € Senior, Personne en situation de handicap

Dans le cadre du programme “Les Toiles du Sud” qui propose chaque 2e jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs séniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film “T’as pas changé” de Jérôme Commandeur. Suite à la disparition d’un de leurs anciens camarades de classe, quatre quinquas décident de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête. Véritable déclaration d’amour aux années 90, le film dresse le portrait hilarant et grinçant de ces amis que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… Durée du film : 1h35 La séance sera suivie d’un moment convivial dans une ambiance « Années 90 », autour d’une galette des rois. Goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma. Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0660321558 https://www.cinemalebonnegarde.com