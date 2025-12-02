T’as pas changé Luynes
T’as pas changé
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mardi 2025-12-02 20:30:00
fin : 2025-12-02
Comédie de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis (1h45)
Suite à un évènement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?
Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… 6.5 .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Comedy by Jérôme Commandeur with Laurent Lafitte, François Damiens and Vanessa Paradis (1:45)
German :
Komödie von Jérôme Commandeur mit Laurent Lafitte, François Damiens und Vanessa Paradis (1h45)
Italiano :
Commedia di Jérôme Commandeur con Laurent Lafitte, François Damiens e Vanessa Paradis (1h45)
Espanol :
Comedia de Jérôme Commandeur con Laurent Lafitte, François Damiens y Vanessa Paradis (1h45)
