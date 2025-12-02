T’as pas changé Luynes

T’as pas changé

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Comédie de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis (1h45)

Suite à un évènement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… 6.5 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Comedy by Jérôme Commandeur with Laurent Lafitte, François Damiens and Vanessa Paradis (1:45)

German :

Komödie von Jérôme Commandeur mit Laurent Lafitte, François Damiens und Vanessa Paradis (1h45)

Italiano :

Commedia di Jérôme Commandeur con Laurent Lafitte, François Damiens e Vanessa Paradis (1h45)

Espanol :

Comedia de Jérôme Commandeur con Laurent Lafitte, François Damiens y Vanessa Paradis (1h45)

