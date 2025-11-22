[T’as pas le droit #2] – Evénement contre les violences sur mineurs Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris
[T’as pas le droit #2] – Evénement contre les violences sur mineurs Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris samedi 22 novembre 2025.
L’équipe du CPA Paul Valeyre
s’engage activement autour des questions de protection des mineurs, en lien
avec les actions menées par la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris.
Nous travaillons notamment à développer une culture de
vigilance et de prévention auprès des enfants, des familles et des
professionnels.
En complément des formations à destination des salarié·es, des campagnes d’affichage de supports de
prévention, ainsi que de la mise à disposition d’ouvrages dédiés dans les
foyers des CPA, le CPA Paul Valeyre organise chaque année une journée de
sensibilisation ouverte au public.
C’est dans ce cadre que nous avons le plaisir de vous
proposer la 2ᵉ édition de
la journée « T’as pas le droit », dédiée à la prévention des violences faites
aux mineurs, qui se tiendra le samedi 22 novembre 2025.
Au programme :
Ateliers
enfants – animés par Cyrine El Fouzri
- 11h00 à 12h45 : pour les
5-7 ans
- 13h30 à 15h30 : pour les
8-10 ans
Atelier de théâtre forum – pour les adolescent·es (12-14 ans)
Animé par la compagnie Soluna
- 14h00 à 15h30
Sensibilisation aux violences dans le milieu sportif – pour les adultes
Animée par l’association Colosse aux pieds d’argile
- 14h00 à 16h00
Entrée gratuite – sur inscription
2ᵉ édition de la journée de sensibilisation “T’as pas le droit”, dédiée à la prévention des violences faites aux mineurs, qui se tiendra le samedi 22 novembre 2025 au CPA Paul Valeyre.
Le samedi 22 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-22T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T14:00:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 3ème étageParis
+33148782012 valeyre@ligueparis.org