[T’as pas le droit #2] – Evénement contre les violences sur mineurs Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris

L’équipe du CPA Paul Valeyre

s’engage activement autour des questions de protection des mineurs, en lien

avec les actions menées par la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris.

Nous travaillons notamment à développer une culture de

vigilance et de prévention auprès des enfants, des familles et des

professionnels.

En complément des formations à destination des salarié·es, des campagnes d’affichage de supports de

prévention, ainsi que de la mise à disposition d’ouvrages dédiés dans les

foyers des CPA, le CPA Paul Valeyre organise chaque année une journée de

sensibilisation ouverte au public.

C’est dans ce cadre que nous avons le plaisir de vous

proposer la 2ᵉ édition de

la journée « T’as pas le droit », dédiée à la prévention des violences faites

aux mineurs, qui se tiendra le samedi 22 novembre 2025.

Au programme :

Ateliers

enfants – animés par Cyrine El Fouzri

11h00 à 12h45 : pour les

5-7 ans

5-7 ans 13h30 à 15h30 : pour les

8-10 ans

Atelier de théâtre forum – pour les adolescent·es (12-14 ans)

Animé par la compagnie Soluna

14h00 à 15h30

Sensibilisation aux violences dans le milieu sportif – pour les adultes

Animée par l’association Colosse aux pieds d’argile

14h00 à 16h00

Entrée gratuite – sur inscription

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 3ème étageParis

+33148782012 valeyre@ligueparis.org