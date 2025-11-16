T’as vu c’que t’écoutes?! Sapritch

1 Place du Marché Mareuil-sur-Arnon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Sapritch revient avec “T’as vu ce que t’écoutes ?! 2”, une conférence-spectacle explosive mêlant musique, humour et réflexion.

Rock, rap, électro, intelligence artificielle… Sapritch démonte nos playlists décortique nos habitudes et nous fait réfléchir (et rire !) sur ce qu’on écoute vraiment !

Un show aussi drôle qu’intelligent à voir absolument !

Un spectacle proposé par La Carrosserie Mesnier; .

1 Place du Marché Mareuil-sur-Arnon 18290 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 25 06 monchercafemareuil@gmail.com

English :

Sapritch returns with ?T?as vu ce que t?écoutes?! 2? an explosive conference-show combining music, humor and reflection.

German :

Sapritch kehrt mit ?T?as vu ce que t’écoute? 2? zurück, einer explosiven Konferenz-Show, die Musik, Humor und Nachdenklichkeit miteinander verbindet.

Italiano :

Sapritch torna con T’as vu ce que t’écoutes ! 2, una conferenza-spettacolo esplosiva che unisce musica, umorismo e riflessione.

Espanol :

Sapritch vuelve con T?as vu ce que t?écoutes? 2, una conferencia-espectáculo explosiva que combina música, humor y reflexión.

L’événement T’as vu c’que t’écoutes?! Sapritch Mareuil-sur-Arnon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BOURGES