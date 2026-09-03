Informations pratiques

La Souterraine

T’as vu la Vierge?

Rue de Lavaud La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Et si on terminait la journée autrement ? Avec « T’as vu la Vierge ? », le Centre Culturel Yves Furet inaugure un tout nouveau rendez-vous afterwork consacré aux musiques électroniques, dans un lieu pour le moins atypique : la chapelle de Micro-Folie. De 19 h à 23 h, venez partager un moment festif, convivial et entièrement gratuit. Un rendez-vous ouvert à toutes et à tous : étudiants, jeunes actifs, amateurs de musiques électroniques ou simples curieux, chacun est invité à venir profiter de cette parenthèse musicale. En partenariat avec l’association Bucolesque, des cocktails sans alcool seront proposés afin de favoriser un moment de partage, de convivialité et de fête, dans une ambiance bienveillante où chacun pourra profiter pleinement de la soirée. Alors, … T’as vu la vierge ? .

Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : T’as vu la Vierge?

L’événement T’as vu la Vierge? La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien