Tasio – de Montxo Armendariz Cinématographe (Le) Nantes lundi 6 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06 20:30 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

« Tasio » de Montxo Armendariz (Espagne, 1984) 1h36, VOSTFavec Amaia Lasa, Patxi Bisquert, Isidro José SolanoTasio travaille comme charbonnier depuis l’âge de 14 ans dans un petit village de Navarre. La vie change mais la montagne, théâtre de ses jeux d’enfance, reste la même : abrupte et majestueuse. Elle lui permettra en se faisant braconnier quelques années plus tard de subvenir aux besoins de sa famille. Bien que ce soit une période d’exode rural, d’émigration vers les villes, à la recherche d’un avenir meilleur, Tasio préférera, pour sauvegarder sa liberté, demeurer dans la solitude de la Sierra basque. Séance suivie d’un débat animé par Pilar Martinez Vasseur, co-directrice du Festival du cinéma espagnol de Nantes

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com