Task’a tout TASQUE Tasque 6 juillet 2025 08:00

Gers

Task’a tout TASQUE Salle des fêtes Tasque Gers

Gratuit

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Organisé par le comité des fêtes de Tasque, une foire avec un vide-greniers, de l’artisanat et de la gastronomie !

Buvette et restauration sur place.

TASQUE Salle des fêtes

Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

Organized by the Comité des fêtes de Tasque, a fair with a garage sale, crafts and gastronomy!

Refreshments and snacks on site.

German :

Organisiert vom Festkomitee von Tasque, ein Jahrmarkt mit einem Flohmarkt, Kunsthandwerk und Gastronomie!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Tasque, una fiera con vendita di garage, artigianato e gastronomia!

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Organizada por la Comisión de Fiestas de Tasque, ¡una feria con venta de garaje, artesanía y gastronomía!

Refrescos y tentempiés in situ.

