Tasting Champagne l’effet Millésime Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay

Tasting Champagne l’effet Millésime

Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

L’Office de Tourisme Epernay en Champagne ouvre ses portes à Amorescence pour vous offrir un moment suspendu.

L’effet Millésime L’empreinte de l’année.

Terroir, aromatique et émotions explorez l’âme des vins de Champagne millésimés.

Retrouvez-nous autour d’une dégustation de 2 champagnes pour comprendre les notions d’évolution des arômes et de caractère du vin.

Les notes de dégustation se mêlent aux saveurs des mises en bouche en accord, pour un instant unique.

Les terroirs de la Champagne sont à l’honneur lors de cette dégustation commentée.

• 2 champagnes millésimés d’exception.

• Une dégustation œnologique guidée par une experte.

• Une expérience multi sensorielle unique.

14 décembre, à l’occasion d’Habits de Lumière

En français à 11h

En anglais à 14h30

Durée 1 heure

Capacité 20 personnes max

Sur réservation jusqu’à 16H la veille

Information

Office de Tourisme 03 26 53 33 00

Amorescence 06 13 94 32 48 .

Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

English : Tasting Champagne l’effet Millésime

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tasting Champagne l’effet Millésime Épernay a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne