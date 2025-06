Tasting Gratuit 17 juin 2025 Château de Boutemont Calvados Pommeau Whisky Cocktails – Ouilly-le-Vicomte 17 juin 2025 13:30

Calvados

Tasting Gratuit 17 juin 2025 Château de Boutemont Calvados Pommeau Whisky Cocktails Chateau et Jardins de Boutemont 7 Chemin de Bouttemont Ouilly-le-Vicomte Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 13:30:00

fin : 2025-06-17 18:00:00

Date(s) :

2025-06-17

Le mardi 17 juin de 13h30 à 18h00

Venez déguster Calvados Pommeau Whisky Cocktails de la Spiriterie Française, produits au Château du Breuil!

Devant la serre du Château de Boutemont

Le mardi 17 juin de 13h30 à 18h00

Venez déguster Calvados Pommeau Whisky Cocktails de la Spiriterie Française, produits au Château du Breuil!

Devant la serre du Château de Boutemont .

Chateau et Jardins de Boutemont 7 Chemin de Bouttemont

Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie +33 2 31 31 93 76 contact@chateaudeboutemont.com

English : Tasting Gratuit 17 juin 2025 Château de Boutemont Calvados Pommeau Whisky Cocktails

Tuesday June 17th from 1:30 pm to 6:00 pm

Come and taste Calvados Pommeau Whisky Cocktails from Spiriterie Française, produced at Château du Breuil!

In front of the Château de Boutemont greenhouse

German : Tasting Gratuit 17 juin 2025 Château de Boutemont Calvados Pommeau Whisky Cocktails

Am Dienstag, den 17. Juni von 13.30 bis 18.00 Uhr

Probieren Sie Calvados Pommeau Whisky Cocktails aus der französischen Spiriterie, die im Château du Breuil hergestellt werden!

Vor dem Gewächshaus des Château de Boutemont

Italiano :

Martedì 17 giugno dalle 13:30 alle 18:00

Venite a degustare Calvados Pommeau Whisky Cocktail della Spiriterie Française, prodotti a Château du Breuil!

Davanti alla serra dello Château de Boutemont

Espanol :

Martes 17 de junio de 13:30 a 18:00

Venga a degustar Calvados Pommeau Whisky Cócteles de la Spiriterie Française, ¡producidos en el Château du Breuil!

Delante del invernadero del Château de Boutemont

L’événement Tasting Gratuit 17 juin 2025 Château de Boutemont Calvados Pommeau Whisky Cocktails Ouilly-le-Vicomte a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Honfleur-Beuzeville